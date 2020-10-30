Yelkenler açıldı

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe Sarayı önünde başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından başlatılan yarışta yelkenli filosu sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı. 4 gün sürecek organizasyonda toplam 5 yarış yapılacak.



Turnuvada 61 yat ve 650 sporcu yarışıyoru Hisarı parkurunda yarıştı. 4 gün sürecek organizasyonda toplam 5 yarış yapılacak.