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Yelkenler açıldı

tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez düzenlenen , 'nda önünde başladı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Yelkenler açıldı

tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez düzenlenen , 'nda önünde başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından başlatılan yarışta yelkenli filosu sınıflarına göre değişen tur sayıları ile Dolmabahçe, Ortaköy, Galataport İstanbul ve Anadolu Hisarı parkurunda yarıştı. 4 gün sürecek organizasyonda toplam 5 yarış yapılacak.


Turnuvada 61 yat ve 650 sporcu yarışıyoru Hisarı parkurunda yarıştı. 4 gün sürecek organizasyonda toplam 5 yarış yapılacak.

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