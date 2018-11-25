Derya Can Dünya rekorunu 68 metreye çıkarttı
Serbest dalış rekortmeni Derya Can, Burdur'daki Salda Gölü'nde, tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreyle kırmayı başardı.
Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri denetiminde yapılan rekor denemesinde Derya Can 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı. Derya Can'ın rekoru CMAS yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşeceği belirtildi.
Dalışın ardından Derya Can, üzerinde "Başta Başöğretmen Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünya rekorum öğretmenlerimize armağan olsun" yazılı pankartla gazetecilere poz verdi. Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir gün. Su çok soğuk ancak güzel bir dalıştı. Bugün Öğretmenler Günü, ben de bir öğretmenim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, rekorumu onlara hediye ediyorum. Buraya gelirken sponsorumuz yoktu, ekibimizle 'Gideceğiz ve bu rekoru kıracağız' dedik. Kredi çektim, masrafları ödedik. Daha sonra Burdur Valiliği'nin ve Belediye Başkanı'nın destekleriyle başvuru masraflarını ödedik" dedi.
- 25.11.2018 14:58
- Güncelleme: 25.11.2018 14:59
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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