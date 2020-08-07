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07 Ağustos 2020, Cuma
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iddialı bir kadro kurmak istiyor

Yeni Malatyaspor iddialı bir kadro kurmak istiyor

Düzenlediği basın toplantısıyla görevine devam edeceğini belirten Başkanı , için iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Yeni Malatyaspor’un transferde 2 kaleci, 2 stoper, sağ ve sol bek, 3 orta saha ve 2 forvet alacağı öğrenildi.

Geçen sezonki başarısızlığı 'ihanet uğradım' sözüyle özetleyen Başkanı 'in takımı sil baştan oluşturmak için transfere yoğun mesai harcıyor. Sözleşmesi sona eren futbolcularla masaya oturmayı düşünmediği öğrenilen Gevrek yönetiminin Mina, Sakıp, Acguah, Yusuf, Fofana ve ile birlikte, kiralıktan dönen , Rahman Buğra ve Mustafa Eskihellaç gibi isimlerden bir iskelet kadro kurmayı planladığı ifade ediliyor.

Geçen sezon ligi 16. sırada tamamlayan ve tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan sarı-siyahlı kulüpte için güçlü kadro bir kurulması kararının alındığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un transferde 2 kaleci, 2 stoper, sağ ve sol bek, 3 orta saha ve 2 forvet alacağı öğrenildi.

Malatya ekibinin yeni transferleri önümüzdeki hafta başlayacak ilk etap kampına yetiştirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

  1. 07.08.2020
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