Gana basını, Beşiktaş'ın Y.Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah'ı istediğini yazdı. Radyo Spor'da bir programa katılan Başkan Adil Gevrek, bu iddiayla ilgili olarak, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı" yorumunda bulundu.
Gana basını, Beşiktaş'ın Y.Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah'ı istediğini yazdı. Radyo Spor'da bir programa katılan Başkan Adil Gevrek, bu iddiayla ilgili olarak, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı" yorumunda bulundu.
- 11.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
“Afriyie Acquah için Beşiktaş’tan teklif yok” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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