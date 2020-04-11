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11 Nisan 2020, Cumartesi
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“Afriyie için ’tan teklif yok”

“Afriyie Acquah için Beşiktaş’tan teklif yok”

Gana basını, 'ın Y.Malatyaspor'un Ganalı orta sahası 'ı istediğini yazdı. 'da bir programa katılan Başkan , bu iddiayla ilgili olarak, "Acquah'ya devre arasında 'dan teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı" yorumunda bulundu.

Gana basını, 'ın Y.Malatyaspor'un Ganalı orta sahası 'ı istediğini yazdı. 'da bir programa katılan Başkan , bu iddiayla ilgili olarak, "Acquah'ya devre arasında 'dan teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı" yorumunda bulundu.

  1. 11.4.2020
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