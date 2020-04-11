“Afriyie Acquah için Beşiktaş’tan teklif yok”

Gana basını, Beşiktaş'ın Y.Malatyaspor'un Ganalı orta sahası Acquah'ı istediğini yazdı. Radyo Spor'da bir programa katılan Başkan Adil Gevrek, bu iddiayla ilgili olarak, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı" yorumunda bulundu.