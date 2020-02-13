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14 Şubat 2020, Cuma
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tam kadro çalıştı

BtcTurk Yeni Malatyaspor tam kadro çalıştı

, 'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-siyahlı takım tam kadro antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Stadı'ndaki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Tam kadro gerçekleştirilen antrenman, müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi. Malatya ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


  1. 14.02.2020
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