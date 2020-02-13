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13 Şubat 2020, Perşembe
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iddialı

Malatya iddialı

değişikliğine giden, ligde son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Y.Malatyaspor, G.Saray deplasmanında kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

değişikliğine giden, ligde son 11 maçta sadece 1 galibiyet alan Y.Malatyaspor, G.Saray deplasmanında kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Rakiplerinin ikinci yarının en formda takımı olduğunu belirten Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Zor bir maç bizleri bekliyor. Fakat futbol sahada oynanan ve daha çok çalışanın kazandığı bir oyun" dedi.
  1. 13.2.2020
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