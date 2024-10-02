KARAKUŞ TATLISI TARİFİ: Karakuş Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Karakuş tatlısı, Türk mutfağının sevilen ve özel günlerde sıkça hazırlanan bir tatlıdır. Genellikle yufka kullanılarak yapılan bu tatlı, iç harcıyla zenginleştirilir. Yufkalar, kat kat açıldıktan sonra ceviz, fındık veya bademle doldurulur ve daha sonra şerbetle buluşturulur. Gelinim Mutfakta'da yapılan Karakuş tatlısı tarifini sizler için derledik.

KARAKUŞ TATLISI MALZEMELERİ

2 su bardağı (400 ml) ayçiçek yağı

Hamur için

1 yumurta

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım kahve fincanı süt

Yarım kahve fincanı (25 ml) ayçiçek yağı

Yarım çay kaşığı tuz

İç malzeme için

1 su bardağı dövülmüş ceviz

2 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker ve su

1 tatlı kaşığı limon suyu

KARAKUŞ TATLISI YAPILIŞI