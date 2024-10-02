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Haberler Yemek Tarifleri

KARAKUŞ TATLISI TARİFİ: Karakuş Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Karakuş tatlısı, adını yapılışındaki şekilden alır; genellikle kuş biçiminde sarılır. Fırında altın rengi alana kadar pişirilir ve ardından üzerine sıcak şerbet dökülerek servise sunulur. Hafif ve gevrek yapısıyla, tatlı krizlerine iyi gelen bir lezzettir. Karakuş Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 14:30
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KARAKUŞ TATLISI TARİFİ: Karakuş Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Karakuş tatlısı, Türk mutfağının sevilen ve özel günlerde sıkça hazırlanan bir tatlıdır. Genellikle yufka kullanılarak yapılan bu tatlı, iç harcıyla zenginleştirilir. Yufkalar, kat kat açıldıktan sonra ceviz, fındık veya bademle doldurulur ve daha sonra şerbetle buluşturulur. Gelinim Mutfakta'da yapılan Karakuş tatlısı tarifini sizler için derledik.

KARAKUŞ TATLISI MALZEMELERİ

2 su bardağı (400 ml) ayçiçek yağı

Hamur için

1 yumurta

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım kahve fincanı süt

Yarım kahve fincanı (25 ml) ayçiçek yağı

Yarım çay kaşığı tuz

İç malzeme için

1 su bardağı dövülmüş ceviz

2 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker ve su

1 tatlı kaşığı limon suyu

KARAKUŞ TATLISI YAPILIŞI

  • Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın. Bunun için toz şeker ve suyu bir tencerede kaynatın.

  • Şerbet kıvamına gelince limon suyunu sıkıp karıştırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • Büyük bir kapta unu, kabartma tozunu, sütü, yağı, tuzu ve yumurtayı karıştırıp yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru oda sıcaklığında 45 dakika dinlendirin.

  • Dinlenmiş hamuru 3'e bölün ve nişasta yardımıyla incecik olacak şekilde açın. Ceviz, tarçın ve toz şekeri ayrı bir kapta karıştırın.

  • Açtığınız yufkaların ikisini üst üste koyun, üzerine bu karışımdan eşit miktarda serpiştirin.

  • Sonra diğer hamuru üzerine koyup, bir ucundan başlayarak 2-3 parmak kalınlığında katlayın. Elde ettiğiniz rulodan 3 parmak kalınlığında dilimler kesin.

  • Yağı orta derinlikte bir tavaya alıp kızdırın. Kızgın yağda hamurların iki yüzünü de altın rengini alıncaya kadar kızartın.

  • Önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbetin içine atıp 7-8 dakika kadar beklettikten sonra süzerek servis tabağına alın ve servis yapın.

  • Karakuş tatlısını kakaolu dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.

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