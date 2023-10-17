TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ - Evde Tavuklu Buhara Pilavı yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ - İster tereyağı ister sıvı yağ ile yapılan ve yiyince damak çatlatan lezzetlerden Tavuklu Buhara Pilavı, Özbekistan'ın meşhur lezzetlerinden biridir. Bu enfes lezzeri evinde denemek isteyenler arama motorlarında Tavuklu Buhara Pilavı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Tavuklu Buhara Pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Tavuklu Buhara Pilavı Naıl Yapılır?

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü ya da kalça but

1 adet büyük boy soğan

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Çay kaşığı ucu ile toz şeker

2,5-3 su bardağı tavuk suyu (pirincinize göre)

Yapılışı:

Öncelikle tavukları küçük küçük doğrayıp, bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı ile kavurmaya başlıyoruz.

İyice kavrulup piştikten sonra, içerisine biraz tuz ve karabiber serpip, altını kapatıyoruz.

Çukur bir tencerenin katı yağ ile her tarafını biraz yağlıyoruz.

Pişirdiğimiz tavukları, tencerenin en altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz.

Daha sonra yine aynı tavaya haşlanmış nohutları koyup, 1 yemek kaşığı zeytinyağında biraz çeviriyoruz.

Hazır olan nohutları da tavukların üzerine döküp, düzeltiyoruz.

Tavaya bu kez jülyen doğradığımız soğanları ilave edip, kavurmaya başlıyoruz.

Kavrulurken içerisine, çay kaşığı ucuyla toz şeker ve tuz serpiyoruz.

İyice yumuşayan soğanları, rengi çok dönmeden ocaktan alıp, nohutların üzerine yerleştiriyoruz.

Son olarak ıslatılmış pirinçleri yıkayıp, süzüp tavaya alıyoruz.

1 yemek kaşığı tereyağı ile kavurmaya başlıyoruz.

Tuzunu da ekleyip, kavurduktan sonra tencereye ilave edip, hafifçe bastırıp düzleştiriyoruz.

Suyunu da ilave edip, kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra, kısık ateşte pişiriyoruz.

Pişen pilavı demlendikten sonra, servis tabağına ters çevirerek, servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN