Haberler Yemek Tarifleri TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ - Evde Tavuklu Buhara Pilavı yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ - Evde Tavuklu Buhara Pilavı yapılışı, püf noktaları...

Özbekistan'ın Buhara şehrinden adını alan Tavuklu Buhara Pilavı, yedikçe tadını damakta bırakan yemeklerden biri haline geliyor. Tavuklu Buhara Pilavı'nı evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Tavuklu Buhara Pilav tarifi, Tavuklu Buhara Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Tavuklu Buhara Pilavı'nın malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:44 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:50
TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ - Evde Tavuklu Buhara Pilavı yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU BUHARA PİLAVI TARİFİ - İster tereyağı ister sıvı yağ ile yapılan ve yiyince damak çatlatan lezzetlerden Tavuklu Buhara Pilavı, Özbekistan'ın meşhur lezzetlerinden biridir. Bu enfes lezzeri evinde denemek isteyenler arama motorlarında Tavuklu Buhara Pilavı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Tavuklu Buhara Pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Tavuklu Buhara Pilavı Naıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü ya da kalça but
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Çay kaşığı ucu ile toz şeker
  • 2,5-3 su bardağı tavuk suyu (pirincinize göre)

Yapılışı:

  • Öncelikle tavukları küçük küçük doğrayıp, bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı ile kavurmaya başlıyoruz.
  • İyice kavrulup piştikten sonra, içerisine biraz tuz ve karabiber serpip, altını kapatıyoruz.
  • Çukur bir tencerenin katı yağ ile her tarafını biraz yağlıyoruz.
  • Pişirdiğimiz tavukları, tencerenin en altına gelecek şekilde yerleştiriyoruz.
  • Daha sonra yine aynı tavaya haşlanmış nohutları koyup, 1 yemek kaşığı zeytinyağında biraz çeviriyoruz.
  • Hazır olan nohutları da tavukların üzerine döküp, düzeltiyoruz.
  • Tavaya bu kez jülyen doğradığımız soğanları ilave edip, kavurmaya başlıyoruz.
  • Kavrulurken içerisine, çay kaşığı ucuyla toz şeker ve tuz serpiyoruz.
  • İyice yumuşayan soğanları, rengi çok dönmeden ocaktan alıp, nohutların üzerine yerleştiriyoruz.
  • Son olarak ıslatılmış pirinçleri yıkayıp, süzüp tavaya alıyoruz.
  • 1 yemek kaşığı tereyağı ile kavurmaya başlıyoruz.
  • Tuzunu da ekleyip, kavurduktan sonra tencereye ilave edip, hafifçe bastırıp düzleştiriyoruz.
  • Suyunu da ilave edip, kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra, kısık ateşte pişiriyoruz.
  • Pişen pilavı demlendikten sonra, servis tabağına ters çevirerek, servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

DİĞER
Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Beşiktaş derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
5 yıllık kalkınma planında 5 ana eksen! Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni yol haritasını açıkladı | Bütçede aslan payı eğitimin
F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 DAKİKADA ARKA KOL KASI YAP💪
Menemen nasıl yapılır? Evde kolay soğanlı soğansız menemen tarifi...
A101 kaçta açılıyor?
ŞOK kaçta açılıyor?
BİM saat kaçta açılıyor?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arnavutluk-Bulgaristan maçı saat kaçta? Arnavutluk-Bulgaristan maçı saat kaçta? 12:39
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 12:37
Suudi Arabistan - Mali maçı saat kaçta? Suudi Arabistan - Mali maçı saat kaçta? 12:33
Japonya - Tunus maçı saat kaçta? Japonya - Tunus maçı saat kaçta? 12:26
"Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" "Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" 12:08
Buruk'tan dikkat çeken derbi istatistiği! Buruk'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 12:07
Daha Eski
F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası 11:37
Şahika Ercümen rekor kırdı! Şahika Ercümen rekor kırdı! 11:34
Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller... Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller... 11:33
Beşiktaş'ta Kerem - Icardi alarmı! Beşiktaş'ta Kerem - Icardi alarmı! 11:27
Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki 11:10
Napoli'ye kötü haber! Osimhen... Napoli'ye kötü haber! Osimhen... 11:00