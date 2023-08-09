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KAĞITTA LEVREK TARİFİ | Kağıtta levrek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Türk mutfaklarında haftada en az bir kez pişen balık, sofraları süslemeye devam ederken kokusu günlerce köşe bucağa siniyor. Kokusuz balık pişirmek isteyenler için alternatif bir tarif olan kağıtta levrek ise arama motorlarında en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. İşte kağıtta levrek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00
KAĞITTA LEVREK TARİFİ | Kağıtta levrek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KAĞITTA LEVREK TARİFİ | Balık pişirirken kokusunun yayılmasını önleyen, lezzetli, hafif ve pratikliği sayesinde sıklıkla tercih edilen kağıtta levrek, arama motorlarında sıklıkla araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Balıkların en sevilenlerinden biri olan levreğin kağıtta nasıl pişirileceğini haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAĞITTA LEVREK NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 2 adet levrek fileto
  • 1/2 adet havuç
  • 4 dal (çiçek) brokoli
  • 4 dal (çiçek) karnabahar
  • 3 adet cherry domates
  • 1/2 adet kapya biber
  • 1 adet küçük boy kırmızı soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • 1 çay kaşığı rezene tohumu
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Yapılışı:

  • Domates hariç, soğanı yuvarlak yuvarlak, havuç dışındaki sebzeleri iri parçalar halinde doğrayın. Havuç daha zor piştiği için ince doğrayın.
  • Bir yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağda, domates hariç bütün sebzeleri hafifçe soteleyin.
  • İki büyük parça yağlı kağıt kesin, sebzeleri eşit olarak iki kağıda bölüştürün, domatesleri de ortadan ikiye bölüp ekleyin.
  • Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, sirke, tuz ve baharatları bir kasede harmanlayın.
  • Balık filetolarını sebzelerin üzerine yerleştirin.
  • Yağlı kağıdı, içindeki malzemeler hava almayacak şekilde katlayın. Tamamen kapatmadan önce zeytinyağlı karışımı eşit olarak balıkların üzerine gezdirin.
  • Sonra isterseniz 200 derecede önceden ısınmış fırında 20 dakika, isterseniz de kapağı kapalı bir tencerede kısık ateşte 20 dakika pişirerek hazırlayabilirsiniz.

Püf Noktaları:

Balıkları yerleştirdikten sonra yağlı kağıdı hava almayacak kadar sıkı şekilde kapatmalısınız. Balık çok uzun süre pişmemesi gereken bir malzemedir. Çiğliği gider gitmez yani etler birbirinden kolayca ayrılmaya başladığında pişmiş demektir.

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