GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMA TARİFİ | Girit ezmeli kapya biber dolması nasıl yapılır, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMA TARİFİ | Ege mutfağnıın en sevilenleri arasında yer alan Girit ezmesi, bu kez de kapya biber ile yan yana geliyor. Hem misafirlere hem de ailenize hazırlayabileceğiniz bu muhteşem lezzetin yapılışı, malzemeleri, tarifi ve püf noktasını sizler için derledik.

GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?

GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMASI MALZEMELERİ

4 adet kapya biber

150 gram İzmir tulum peyniri

120 gram ezine beyaz peynir

100 gram lor peyniri

6 yaprak fesleğen

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı galeta unu

Kekik

Karabiber

Toz kırmızı biber

GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMASI YAPILIŞI