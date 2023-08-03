GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMA TARİFİ | Girit ezmeli kapya biber dolması nasıl yapılır, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMA TARİFİ | Ege mutfağnıın en sevilenleri arasında yer alan Girit ezmesi, bu kez de kapya biber ile yan yana geliyor. Hem misafirlere hem de ailenize hazırlayabileceğiniz bu muhteşem lezzetin yapılışı, malzemeleri, tarifi ve püf noktasını sizler için derledik.
GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMASI NASIL YAPILIR?
GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMASI MALZEMELERİ
- 4 adet kapya biber
- 150 gram İzmir tulum peyniri
- 120 gram ezine beyaz peynir
- 100 gram lor peyniri
- 6 yaprak fesleğen
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- Kekik
- Karabiber
- Toz kırmızı biber
GİRİT EZMELİ KAPYA BİBER DOLMASI YAPILIŞI
- Biberleri sap kısımlarından kesip içlerini çıkarın. Yıkayıp dik bir şekilde kurutun.
- Girit ezmesi için ; tulum ve ezine peynirini bir kaseye alıp çatalla ezin.
- Üzerine de lor peynirini ekleyin.
- Fesleğeni de ince ince doğrayıp peynirlerin üzerine ilave edin. Eğer bekletecekseniz fesleğenleri daha sonra da ilave edebilirsiniz.
- Ardından iri çekilmiş Antep fıstığını ile diğer malzemeleri de ekleyip tüm mazlemeleri güzel karıştırın.
- Son olarak azar azar zeyinyağı ekleyip karıştırın.
- Ezmeyi biberlerin içlerine doldurun. Fırın tepsisine dizin ve biberler yumuşayana kadar pişirin.
- İsterseniz dilimleyerek ve üzerine zeytinyağı gezdirerek sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.