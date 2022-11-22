ANANASLI JAMBONLU PİZZA TARİFİ | Hawaii pizzası nasıl yapılır? - Ananaslı jambonlu pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ANANASLI JAMBONLU PİZZA TARİFİ | 2014 yılında Time dergisi tarafından 'tüm zamanların en etkili 13 pizzası' arasında yer alan Hawaii pizzası, alışılageldik lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler için en tercih edilen alternatifler arasında yer alıyor. Sıradan pizza malzemelerinin arasına ananas da eklenmesiyle elde edilen bu lezzeti evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Hawaii pizzası nasıl yapılır? - Ananaslı jambonlu pizza malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını arşatırıyor. İşte detaylar...

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HAWAİİ PİZZASI NASIL YAPILIR?

ANANASLI JAMBONLU PİZZA MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı kuru maya

2,5 su bardağı un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Üzeri için:

3 dilim ananas

100 gram dana jambon

100 gram mozzarella peyniri

Sosu için:

5 yemek kaşığı domates püresi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı karabiber

ANANASLI JAMBONLU PİZZA YAPILIŞI

Pizza için gerekli tüm sıvı malzemeleri, toz şeker ve mayayı bir kabın içerisinde karıştırın.

Üzerine tuzu ekleyin ve azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini nemli bir bezle kapatıp oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakın.

O sırada domates sosunu hazırlayın. Sos için gerekli tüm malzemeleri birkaç dakika kıvamı hafif yoğunlaşana kadar pişirin.

Mayalanan hamuru orta boy bir pizza büyüklüğünde açın. Üzerine sosu sürün. Fırın tepsisine aktarın ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.

Ananasları küp küp doğrayın. Pizzayı fırından çıkarıp üzerine gerekli tüm malzemeleri koyup yeniden fırına verin.

15-20 dakika daha bu şekilde pişirin. Ardından çıkarıp servis edebilirsiniz.

__AFİYET OLSUN__