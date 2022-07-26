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KREM BRULE (CREME BRULEE) TARİFİ | Evde pürüzsüz Krem Brüle nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Pratik ve lezzetli tatlı tarifi!

Krem brülenin nasıl yapıldığı ve malzemeleri araştırılmaya başladı. Evde hem lezzetli hem de pratik bir tatlı hazırlamak isteyenler, Fransız tatlısı olan Creme Bruleenin tarifini sorgulamaya koyuldu. Peki, krem brule nedir, nasıl yapılır? İşte creme brulee tarifi, malzemeleri ve püf noktası!

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:02
KREM BRULE (CREME BRULEE) TARİFİ | Evde pürüzsüz Krem Brüle nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Pratik ve lezzetli tatlı tarifi!

Evde krem brülenin nasıl yapıldığı gündemde yerini aldı, lezzetli ve hafif bir tatlı hazırlamak isteyenler, Fransız Mutfağı'na ait olan Creme Brulee'nin tarifini araştırmaya başladı. İşte en lezzetli krem brule tarifi!

CREME BRULEE (KREM BRULE) TARİFİ

Creme Brulee (Krem Brüle) İçin Malzemeler

  • 400 ml. krema
  • 100 ml. süt
  • 5 adet yumurta sarısı
  • 60 gram toz şeker
  • 2 ml. vanilya özütü
  • 40 gram toz şeker (üzeri için)


CREME BRULEE (KREM BRULE) NASIL YAPILIR?

  • Süt ve kremayı karıştırıp kaynaması için ocağa koyun. Bu esnada yumurta sarıları,vanilya özütü ve şekeri içindeki şeker iyice eriyinceye kadar çırpın. Kaynayan karışımı yumurta ve şekere azar azar ekleyerek karıştırın ve karışımı içinde hiç bir kalıntı kalmaması için iki kez süzün.
  • Süzdüğünüz karışımı en az on dakika dinlendirin bu süreyi köpük tamamen çökene kadar uzatın.
  • Kalan son köpükleri de kaşıkla alıp karışımı çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın.
  • Fırın kaplarını içine temiz bir bez serdiğiniz derin bir tepsiye yerleştirin ve ufak köpükleri de peçete yardımı ile alın.
  • Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyup 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlıların hafifçe yumuşak olmasına dikkat edin.
  • Tatlıyı önce oda sıcaklığında soğutup sonrasında en az üç saat buzdolabında dinlendirin.
  • Soğuyan ve dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar beş dakika bekleyin.
  • Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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