Ljubicic’le yollar ayrıldı

17 Mayıs 2026 06:50
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, Başantrenör Stevan Ljubicic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "2024-25 ve 2025- 26 sezonlarında Zerenspor'da başantrenör olarak görev yapan Stevan Ljubicic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İki sezon boyunca gösterdiği özverili çalışmalar için kendisine teşekkürlerimizi sunarız" denildi.