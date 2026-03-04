F.Bahçe Medicana turu rahat geçti

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi. Sarı-lacivertli takım, Dörtlü Final'e yükseldi. Fenerbahçe Medicana'nın yarı finaldeki rakibi Eczacıbaşı Dynavit oldu. Kupa Voley'de diğer iki yarı finalist bugün belli olacak. Günün programı şöyle: 17.00 VakıfBank-Zeren, 20.00 G.Saray Daikin-Kuzeyboru.
