Mehmet Akif Üstündağ'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Üstündağ dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'a özellikle teşekkür etti. İşte o sözler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:44 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 10:53
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Üstündağ dikkat çeken açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'a özellikle teşekkür etti.

Ayrıca Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet ödülünü aldı.

İŞTE ÜSTÜNDAĞ'IN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK KISA SÜREDE DÜNYA İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİK"

Türk voleybolunu konuşacaksak eğer, Türk voleybolunun geldiği nokta çok kısa sürede dünya ikinciliği elde ettik, ikinciliğin hüznünü yaşadık. Sayın bakanımız bizzat bizimleydi, sporun birleştirici yönüyle elimizden gelen her türlü gayreti sergiledik fakat final maçında 3-2 kaybederek dünya ikinciliğiyle yetindik.

"TÜRK SPORU ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI"

Türk sporu bugün geldiği nokta çok önemli başarılıara imza attı. Basketbol Milli Takımımızın Avrupa'da final oynaması, Voleybol Milli Takımımızın final oynaması Futbol Takımımızın haziranda Dünya Kupası'nda derece elde edeğini yürekten inanıyorum."

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu süreçte bizleri yalnız bıakmayan ve Türk voleybolunu yakından takip eden Sayın Cuhhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2026 Dünya Şampiyonası'nı İstanbul'da yapma girişimimiz vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımız konuyla el koyarak dünya şampiyonasının İstanbul'a alınmasını sağladı. Bize destek veren emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

