Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı 2. tamamladı. Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları için Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 18:30
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Turnuvayı 2. tamamlayan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Mücadelenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında,

"Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Teşekkürler Filenin Sultanları."

İfadelerini kullandı.

Filenin Sultanları Dünya 2.'si
