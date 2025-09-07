Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. Turnuvayı 2. tamamlayan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Mücadelenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında,

"Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Teşekkürler Filenin Sultanları."

İfadelerini kullandı.

