CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk!

Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk!

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, yarı finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 16:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk!
FERHAT AKBAŞ, DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİNDE YARI FİNALE YÜKSELEN İLK TÜRK BAŞANTRENÖR OLDU.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Noemi Rene Karina (Arjantin)

Hollanda: Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)

Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Iwasawa, Kitamado, Yamada, Akimoto)

Setler: 25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

Süre: 115 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Sinopspor-Orduspor 1967 | CANLI
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı!
DİĞER
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çarpıcı Ederson göndermesi! Transfer videosundaki detay gündem oldu...
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Sane’den flaş milli takım açıklaması!
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz ABD maçını kazanacaklarına inanıyor Millilerimiz ABD maçını kazanacaklarına inanıyor 16:06
24 Erzincanspor deplasmanda turladı! 24 Erzincanspor deplasmanda turladı! 15:55
Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları başladı 15:39
F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! F.Bahçe'de Postecoglou gündemi! 15:26
F.Bahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! 15:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! Ziraat Türkiye Kupası'nda Filistin'e destek mesajı! 14:51
Daha Eski
Beşiktaş ve F.Bahçe Alaba için yarışta! Beşiktaş ve F.Bahçe Alaba için yarışta! 14:27
Aslan'ın yeni yıldızı Portekiz'den! Aslan'ın yeni yıldızı Portekiz'den! 14:20
MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman? 14:04
İlkay Gündoğan'ın lisansı çıkartıldı! İlkay Gündoğan'ın lisansı çıkartıldı! 14:04
Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor maçı ne zaman? Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor maçı ne zaman? 14:01
Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı ne zaman? Fethiyespor-Efeler 09 Spor maçı ne zaman? 13:58