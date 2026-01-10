Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralamıştı. İstanbul ekibinin sarı-lacivertlilerin bir başka yıldızını daha transfer etmek istediği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 09:14
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Şu ana kadar 3 transfer açıklayan sarı-lacivertliler, ilk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanarya, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve kendisine kulüp bulmasını istediği eski kalecisi Mert Günok'u da renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, deneyimli eldivenle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dev bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi bonuslarla beraber 30 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve adı Ademola Lookman, Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmayı planlıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladı.

İRFAN CAN'DAN SONRA BECAO

İrfan Can Kahveci'yi kiralayan Kasımpaşa, şimdi de kadro dışı kalan bir başka isim olan Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

Lacivert-beyazlıların, sezon sonuna kadar oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 1 maçta 6 dakika süre aldı.

