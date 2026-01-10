Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha!

Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, dev bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi bonuslarla beraber 30 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve adı Ademola Lookman, Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmayı planlıyor.