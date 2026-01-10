CANLI SKOR ANA SAYFA
Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Singo, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kaldı. Tedavisi devam eden Fildişili savunma oyuncusunun sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar...

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2025/26 sezonunda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem oldu.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biriyse Wilfried Singo oldu.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Cimbom, Monaco forması giyen Fildişili savunma oyuncusunu 30 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Bu sezon sık sık sakatlık problemiyle uğraşan Galatasaray'ın sakatlığa en çok kurban verdiği isim Singo oldu.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında da sakatlık geçirdi.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray, Başkent ekibiyle oynanan maçta sakatlanan Singo'nun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Kasım ayından bu yana takımdan ayrı olan Wilfried Singo'nun dönüş tarihi netleşiyor.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

ATLETICO MADRID MAÇINA YETİŞECEK

Yıldız futbolcunun 21 Ocak'ta Devler Ligi'nde Atletico Madrid maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti.

Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Fildişili futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

