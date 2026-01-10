Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Singo, yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kaldı. Tedavisi devam eden Fildişili savunma oyuncusunun sahalara dönüş tarihi netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Son üç sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve 2025/26 sezonunda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem oldu.
Sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biriyse Wilfried Singo oldu.
Cimbom, Monaco forması giyen Fildişili savunma oyuncusunu 30 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
Bu sezon sık sık sakatlık problemiyle uğraşan Galatasaray'ın sakatlığa en çok kurban verdiği isim Singo oldu.
Ligin 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında da sakatlık geçirdi.
Galatasaray, Başkent ekibiyle oynanan maçta sakatlanan Singo'nun sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Kasım ayından bu yana takımdan ayrı olan Wilfried Singo'nun dönüş tarihi netleşiyor.
ATLETICO MADRID MAÇINA YETİŞECEK
Yıldız futbolcunun 21 Ocak'ta Devler Ligi'nde Atletico Madrid maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Wilfried Singo bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olan Fildişili futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.