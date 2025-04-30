Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TVF Efeler Ligi play-off final maçı

TVF Efeler Ligi Play-off 3'üncülük maçında Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ile kozlarını paylaşacak. Play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana, İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazandı. İzmir'de oynanan ikinci maçtan ise 3-1 mağlup ayrıldı ve seride durum 1-1 oldu. Peki Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE MEDICANA - ARKAS SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
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