Altekma 2-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Efeler Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olan 25. hafta mücadelesinde, Altekma evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe zorlu bir geri dönüşle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan Fenerbahçe, rakibine üstünlüğünü kabul ettirerek seti 25-18 kazandı. İkinci sette de temposunu sürdüren sarı-lacivertliler, 25-23'lük skorla durumu 2-0'a getirdi. Ancak Altekma pes etmedi ve üçüncü sette 25-23'lük galibiyetle maça tutundu. Dördüncü sette de etkili oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, 25-20 ile durumu 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi karar setine taşıdı.

Karar setinde Fenerbahçe, kritik anlarda sergilediği soğukkanlı ve etkili oyunla 15-9'luk skorla seti ve maçı kazandı. Bu sonuçla üst üste 8'inci galibiyetini alan Fenerbahçe, ligdeki 23. maçında 17. galibiyetine ulaşarak zirve yarışını sürdürdü. Altekma ise 3'te 3 yapma fırsatını kaçırarak 12 galibiyette kaldı ve 11. yenilgisini aldı.