Arina coştu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi. Sarı Melekler, 1 saat 16 dakika süren karşılaşmayı 3-0 kazandı ve ligdeki 14. galibiyetine imza attı. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25-21, 25-10 tamamlandı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde, Çin Ligi'nden takıma geri dönen Arina Fedorovtseva, şov yaptı.

TRİBÜNLERİ MEST ETTİ

Fenerbahçe'ye yeniden katılan ve bu sezon ilk maçına çıkan 20 yaşındaki Rus smaçör, kaydettiği 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. Melissa Vargas 13, Aslı Kalaç da 10 sayıyla Keçiören galibiyetine önemli katkı verdi. Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta maçında 19 Ocak Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda Beşiktaş'la derbide karşılaşacak.

Sezon başında Çin ekibine giden Arina Fedorovtseva, Şangay'la olan sözleşmesini feshetti. Rus yıldızın normal durumda sözleşmesi 31 Ocak'ta sona erecekti.