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ABD 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile kozlarını paylaştı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan maçı Filenin Sultanları 3-2 kazandı. Böylelikle dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonda oynadığı 8. maçta 6 galibiyetini aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 01:39
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ABD 2-3 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Filenin Sultanları ABD'yi devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Lanier, Hancock, Frantti, Skinner, Washington)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, İlkin Aydın, Beyza Arıcı)

Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15

Süre: 117 dakika (25, 26, 27, 22, 17)

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