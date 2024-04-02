Haberler Voleybol Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart: 3-2 | MAÇ SONUCU - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart: 3-2 | MAÇ SONUCU - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Son dakika spor haberleri... Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off (1-4) yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 16:23
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Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart: 3-2 | MAÇ SONUCU - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off (1-4) yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi. Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği seride ikinci maç, 5 Nisan Cuma günü Ankara'da yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Burakhan Tosun)

Setler: 25-22, 25-21, 22-25, 20-25, 15-12

Süre: 139 dakika (31, 29, 29, 30, 20)

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