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Eczacıbaşı Dynavit 3-1 VakırBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 23:35
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Eczacıbaşı Dynavit 3-1 VakırBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin setleri 25-11, 23-25, 25-21 ve 25-15 sonuçlandı.

Serinin ikinci maçı 4 Nisan Perşembe günü Vakıfbank'ın ev sahipliğinde oynanacak.

İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci maçı, 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç, 6 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - VakıfBank: 1

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Aybüke Özel)

VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Busa (Ayça Aykaç, Frantti, Aylin Acar, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu, Zeynep Demirel, Begüm Kaçmaz, Selin Çalışkan)

Setler: 25-11, 23-25, 25-21, 25-15

Süre: 110 dakika (20, 34, 31, 25)

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