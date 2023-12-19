100. yıl gururu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen başarılarla Türkiye, dünya voleyboluna adeta damgasını vurdu. Avrupa ve dünyanın büyük organizasyonlarında son yıllarda elde edilen başarılarla adından söz ettiren Türk milli takımları ve kulüp takımları, Cumhuriyet'in 100. yılındaki kupalarla büyük yankı uyandırdı. Son olarak Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynanan Türk finalinde Vakıfbank'ı yenen Eczacıbaşı şampiyon oldu. Başarılarla geçen 100. yılda A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve "Dünya Kupası" adıyla oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde kupaya uzandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ile FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon oldu. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde de VakıfBank zirveye çıktı.