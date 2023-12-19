Haberler Voleybol 100. yıl gururu

100. yıl gururu

Cumhuriyetin 100. yılında voleybolda destan yazdık. Son olarak Dünya Şampiyonası’ndaki Türk finalinde Eczacıbaşı ile gururlandık

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
100. yıl gururu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen başarılarla Türkiye, dünya voleyboluna adeta damgasını vurdu. Avrupa ve dünyanın büyük organizasyonlarında son yıllarda elde edilen başarılarla adından söz ettiren Türk milli takımları ve kulüp takımları, Cumhuriyet'in 100. yılındaki kupalarla büyük yankı uyandırdı. Son olarak Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda oynanan Türk finalinde Vakıfbank'ı yenen Eczacıbaşı şampiyon oldu. Başarılarla geçen 100. yılda A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve "Dünya Kupası" adıyla oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde kupaya uzandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi ile FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon oldu. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde de VakıfBank zirveye çıktı.

DİĞER
Ünlü isimler yaşadıkları vize problemleri nedeniyle Batılı ülkelere tepkili! Son vize mağduru Cem Belevi oldu!
100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Ukrayna'da ateşkes açıklaması
Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...
F.Bahçe'de transfer rahatsızlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziraat Polonya’da
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 3. toplantı için geri sayım başladı! İşte masadaki rakamlar
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açıköğretim sınav sonuçları sorgula e-Devlet
ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN? | 2023 1. Dönem 2. ortak sınav tarihleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Aralık? 07:21
Sporting evinde Porto'yu devirdi! Sporting evinde Porto'yu devirdi! 01:25
Sporting evinde Porto'yu devirdi! Sporting evinde Porto'yu devirdi! 01:23
Girona doludizgin! Girona doludizgin! 01:11
Atalanta evinde farklı kazandı! Atalanta evinde farklı kazandı! 01:11
Girona doludizgin! Girona doludizgin! 01:10
Daha Eski
Stoper hamlesi! Tottenham ile masaya oturuldu Stoper hamlesi! Tottenham ile masaya oturuldu 01:04
Atalanta evinde farklı kazandı! Atalanta evinde farklı kazandı! 00:53
Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule Golcü bombası! Abuoubakar'ın yerine 1.91'lik kule 00:42
Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! Buruk'tan Sparta Prag ve transfer sözleri! 00:31
Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! Türkiye'de Yılın Sporcusu Mauro Icardi seçildi! 00:31
F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular F.Bahçe'nin yıldızı Inter'e! Böyle duyurdular 00:31