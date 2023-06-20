Mustafa’dan Arkas’a veda

Uzun yıllardır Arkasspor'da görev yapan Mustafa Cengizİzmir ekibine veda etti. 25 yaşındaki orta oyuncu, "Böyle bir anı hiç hayal etmemiştim. Kendinize iyi bakın Arkas ailesi. Gittiğim yerde sizleri temsil etmeye devam edeceğim ve bu akademinin bir meyvesi olmanın ne demek olduğunu insanlara göstereceğim" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.
Uzun yıllardır Arkasspor'da görev yapan Mustafa Cengizİzmir ekibine veda etti. 25 yaşındaki orta oyuncu, "Böyle bir anı hiç hayal etmemiştim. Kendinize iyi bakın Arkas ailesi. Gittiğim yerde sizleri temsil etmeye devam edeceğim ve bu akademinin bir meyvesi olmanın ne demek olduğunu insanlara göstereceğim" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.