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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Milletler Ligi'nin beşinci maçında filenin sultanları, Hollanda ile karşılaşacak. İlk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti. Türkiye, Hollanda'yı yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 10:30
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin beşinci maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Dört maçta 3 galibiyet alan Filenin Sultanları, beşinci maçında Hollanda'yı yenmenin peşinde. Peki Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları'nın VNL'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:

14 Haziran 2023

15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)

15 Haziran 2023

12.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor)

16 Haziran 2023

08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)

18 Haziran 2023

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)

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