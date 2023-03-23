Aslan filede rahat: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım 104 dakika süren mücadelenin setlerini 25- 18, 25-21 ve 25-18 kazandı. Baturalp etkili oyunuyla zafede rol oynadı.
VoleybolAXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım 104 dakika süren mücadelenin setlerini 25- 18, 25-21 ve 25-18 kazandı. Baturalp etkili oyunuyla zafede rol oynadı.