Haberler Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi grupları öncesi kuralar belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi grupları öncesi kuralar belli oldu

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. İşte kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit; erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın rakipleri.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 15:24
CEV Şampiyonlar Ligi grupları öncesi kuralar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 takımın mücadele edeceği CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türkiye'yi, kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank temsil edecek.

Grup aşamasındaki rakipler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 16 Eylül Cuma günü TSİ 19.00'da yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Kura çekimi, CEV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Torbalar şu şekilde oluştu:

Erkekler
1. torba: Cucine Lube Civitanova (İtalya), Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (Polonya), Jastrzebski Wegiel (Polonya), Berlin Recycling Volleys (Almanya)

2. torba: Trentino Diatec (İtalya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya), VfB Friedrichshafen (Almanya), SWD powervolleys Düren (Almanya), Knack Roeselare (Belçika)

3. torba: Decospan VT Menen (Belçika), Ziraat Bankkart, Halkbank, Montpellier Volley UC (Fransa), Tours VB (Fransa)

4. torba: ACH Volley Ljubljana (Slovenya), CEZ Karlovarsko (Çekya), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Sırbistan), Elemelerden gelecek 2 takım

Kadınlar
1. torba: A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Vero Volley Monza (İtalya), VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)

2. torba: Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Eczacıbaşı Dynavit, Developres Rzeszow (Polonya), LKS Commercecon Lodz (Polonya), Volero Le Cannet (Fransa)

3. torba: ASPTT Mulhouse (Fransa), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), SC Potsdam (Almanya), CS Volei Alba Blaj (Romanya), C.S.M. Targoviste (Romanya)

4. torba: Maritza Plovdiv (Bulgaristan), SC Prometey Dnipro (Ukrayna), Elemelerden gelecek 3 takım

DİĞER
Sibel Can Photoshop'un ayarını kaçırınca dillere düştü! "Ne yaptın Sibel!"
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, intihar etti
Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu!
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CEV Şampiyonlar Ligi'nde "torbalar" belli oldu
Fileye dev destek
KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav giriş belgesi
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Eylül 2022 Döviz Kuru
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'a Porto'dan 10 numara! Antalyaspor'a Porto'dan 10 numara! 15:05
CEV Şampiyonlar Ligi'nde "torbalar" belli oldu CEV Şampiyonlar Ligi'nde "torbalar" belli oldu 15:01
Emre Belözoğlu açıkladı! Pro-lisans... Emre Belözoğlu açıkladı! Pro-lisans... 14:49
G.Saray yeni transferi Türk statüsünde sayılacak mı? G.Saray yeni transferi Türk statüsünde sayılacak mı? 14:36
UEFA'dan PSG-Juventus maçına soruşturma! UEFA'dan PSG-Juventus maçına soruşturma! 13:55
UEFA'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! UEFA'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! 13:44
Daha Eski
Beşiktaş 2 ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş 2 ayrılığı KAP'a bildirdi! 13:40
Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu! Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu! 13:32
Ferencvaros - Trabzonspor maçı detayları! Ferencvaros - Trabzonspor maçı detayları! 13:19
Sabalenka ve Tiafoe yarı finalde Sabalenka ve Tiafoe yarı finalde 13:03
F.Bahçe - D. Kiev maçı merak edilenleri! F.Bahçe - D. Kiev maçı merak edilenleri! 12:52
G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı! G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı! 12:42