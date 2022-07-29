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Türkiye-Katar: 3-1 | MAÇ SONUCU (FIVB Challenger Cup)

Son dakika spor haberleri... FIVB Challenger Cup'ta mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Katar'ı 3-1 mağlup ederek yarı finalde ev sahibi Güney Kore ile eşleşti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:43 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:48
Türkiye-Katar: 3-1 | MAÇ SONUCU (FIVB Challenger Cup)

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçında çeyrek finalde Katar'ı 25-23, 25-16, 22-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli Takım'ın başarılı pasör çaprazı Adis Lagumdzija mücadeleyi 25 sayıyla tamamladı.

Filenin Efeleri, yarı finalde 30 Temmıuz cuma günü ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.

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