Arkas Spor - Halkbank: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 2 mağlubiyet alarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkas Spor, 25'inci haftanın kapanış maçında konuk ettiği lider Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını sona erdirdi.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor yeniden 4'üncü sıraya yükselirken, lider Halkbank 68 puanda kaldı.