Haberler Voleybol Arkas Spor - Halkbank: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Arkas Spor - Halkbank: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Arkas Spor, lider Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 25. haftaya kadar mağlubiyetini bulunmayan Halkbank ilk yenilgisini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:30
Arkas Spor - Halkbank: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste 2 mağlubiyet alarak ilk 4'teki yerini kaybeden Arkas Spor, 25'inci haftanın kapanış maçında konuk ettiği lider Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını sona erdirdi.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor yeniden 4'üncü sıraya yükselirken, lider Halkbank 68 puanda kaldı.

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