Fenerbahçe Opet Beziers Volley'e konuk oluyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında 23 Aralık Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.
Narbonne kentindeki Narbonne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grubunda yaptığı ilk 2 maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, Fransa temsilcisi karşısında da salondan galip ayrılmayı hedefliyor.
Beziers Volley'in ise ilk 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.
Fenerbahçe Opet, grubundaki ilk maçında Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımını 3-2 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yenmişti.