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Fenerbahçe Opet Beziers Volley'e konuk oluyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında 23 Aralık Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:55
Fenerbahçe Opet Beziers Volley'e konuk oluyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçında 23 Aralık Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Beziers Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

Narbonne kentindeki Narbonne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grubunda yaptığı ilk 2 maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, Fransa temsilcisi karşısında da salondan galip ayrılmayı hedefliyor.

Beziers Volley'in ise ilk 2 maçta birer galibiyet ve yenilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe Opet, grubundaki ilk maçında Rusya'nın Dinamo-Ak Bars takımını 3-2 mağlup ederken ikinci karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımını 3-1 yenmişti.



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