Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Finlandiya karşısında! | Filenin Efeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Finlandiya maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak.

TEK YENİLGİ HOLLANDA'YA!

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

2021 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

C Grubu 6 Eylül'de oynanan son maçlara göre puan durumu şöyle:

1) Hollanda-10 Puan

2) Türkiye-9 Puan

3) Rusya-8 Puan

4) Finlandiya-6 Puan

5) İspanya-3 Puan

6) Kuzey Makedonya-0 Puan

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