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Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Finlandiya karşısında! | Filenin Efeleri

Türkiye voleybol maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 5. maçında maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Türkiye, Finlandiya sınavını da geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 15:08
Türkiye - Finlandiya voleybol maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye Finlandiya karşısında! | Filenin Efeleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Finlandiya maçı 8 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak.

TEK YENİLGİ HOLLANDA'YA!

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

2021 Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları 1-9 Eylül, 8'li finaller 11-13 Eylül, çeyrek finaller 14-15 Eylül, yarı final mücadeleleri ise 18 Eylül'de yapılacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçı 19 Eylül'de oynanacak.

C Grubu 6 Eylül'de oynanan son maçlara göre puan durumu şöyle:

1) Hollanda-10 Puan
2) Türkiye-9 Puan
3) Rusya-8 Puan
4) Finlandiya-6 Puan
5) İspanya-3 Puan
6) Kuzey Makedonya-0 Puan

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