Türkiye Çekya: 3-1 | Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile kozlarını paylaştı.
Maçın genelini üstün geçiren Filenin Sultanları, Çekya'yı devirmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İŞTE SETLER:
TÜRKİYE 25 - 13 ÇEKYA (1. set sonucu)
TÜRKİYE 22 - 25 ÇEKYA (2. set sonucu)
TÜRKİYE 25 - 14 ÇEKYA (3. set sonucu)
TÜRKİYE 25 -13 ÇEKYA (4. set sonucu)
ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Türkiye, çeyrek finalde Polanya ile karşı karşıya gelecek.