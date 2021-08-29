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Türkiye Çekya: 3-1 | Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geldi. Maçın genelini üstün geçiren Filenin Sultanları, Çekya'ya tek set verdi ve 4 setin 3'ünü alarak adını son 8'e yazdırdı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 18:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 22:34
Türkiye Çekya: 3-1 | Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek finalde

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile kozlarını paylaştı.

Maçın genelini üstün geçiren Filenin Sultanları, Çekya'yı devirmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İŞTE SETLER:
TÜRKİYE 25 - 13 ÇEKYA (1. set sonucu)
TÜRKİYE 22 - 25 ÇEKYA (2. set sonucu)
TÜRKİYE 25 - 14 ÇEKYA (3. set sonucu)
TÜRKİYE 25 -13 ÇEKYA (4. set sonucu)

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Türkiye, çeyrek finalde Polanya ile karşı karşıya gelecek.

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