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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Eczacıbaşı zirvenin hakimi

Eczacıbaşı zirvenin hakimi

'nin 8. haftasında , deplasmanda 'yi 3-0 yendi. Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında , deplasmanda 'yi 3-0 yendi. Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı. Günün diğer maçında ise Atlasglobal Yeşilyurt, 'ı 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'ndeki 5. galibiyetini aldı.

  1. 13.11.2019
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