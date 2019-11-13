Eczacıbaşı zirvenin hakimi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı. Günün diğer maçında ise Atlasglobal Yeşilyurt, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek Sultanlar Ligi'ndeki 5. galibiyetini aldı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Eczacıbaşı zirvenin hakimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.