Filede Türk derbisi
Voleybolda iki Türk temsilcisi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın Ankara'da karşılaşacak.
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, yarın Ankara'da karşılaşacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 19.00'da başlayacak.
İki başkent temsilcisinin karşı karşıya geleceği mücadeleden galibiyetle ayrılacak takım, rövanş öncesi avantaj elde edecek.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise 5 Aralık'ta yine aynı salonda yapılacak. Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, 8'li finaller turuna yükselecek. Puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.
Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanan Ziraat Bankası, eleme turunda Kosova ekibi Luboteni'yi saf dışı bırakmıştı.
- 27.11.2018 09:41
- Güncelleme: 27.11.2018 09:47
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Filede Türk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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