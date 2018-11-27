Filede Türk derbisi
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    27 Kasım 2018, Salı
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    Filede Türk derbisi

    Filede Türk derbisi

    Voleybolda iki Türk temsilcisi ile , Erkekler CEV 16'lı finaller turu ilk maçında yarın 'da karşılaşacak.

    Voleybolda Erkekler CEV 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibi ile , yarın 'da karşılaşacak.

    TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 19.00'da başlayacak.

    İki başkent temsilcisinin karşı karşıya geleceği mücadeleden galibiyetle ayrılacak takım, rövanş öncesi avantaj elde edecek.

    Bu karşılaşmanın rövanşı ise 5 Aralık'ta yine aynı salonda yapılacak. Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, 8'li finaller turuna yükselecek. Puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.

    'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanan Ziraat Bankası, eleme turunda ekibi Luboteni'yi saf dışı bırakmıştı.

    1. 27.11.2018 09:41
    2. Güncelleme: 27.11.2018 09:47
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