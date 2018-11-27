Filede Türk derbisi

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibi Ziraat Bankası ile Maliye Piyango, yarın Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ilk maç saat 19.00'da başlayacak.

İki başkent temsilcisinin karşı karşıya geleceği mücadeleden galibiyetle ayrılacak takım, rövanş öncesi avantaj elde edecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 5 Aralık'ta yine aynı salonda yapılacak. Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, 8'li finaller turuna yükselecek. Puan eşitliği söz konusu olursa altın set kuralı devreye girecek.

Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanan Ziraat Bankası, eleme turunda Kosova ekibi Luboteni'yi saf dışı bırakmıştı.