Son şampiyon VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Son şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

    Son şampiyon VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor

    Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın temsilcisi Allianz Stuttgart'ı konuk edecek.

    Sarı-siyahlı ekip, Allianz Stuttgart'ın yanı sıra 'dan Maritza Plovdiv ve 'nın Beziers takımlarının yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

    Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, üst üste 2, toplamda da 4 şampiyonluğu bulunan , sezonun ilk maçında sahasında Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.

    VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

    Kulüplerin dörderli 5 grupta deplasmanlı lig usulüne göre karşı karşıya geleceği gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

    AVRUPA'DA 2 SEZONDUR NAMAĞLUP
    VakıfBank, Avrupa'da 22 maçtır mağlup olmuyor. Son iki sezonda oynadığı 22 maçı da kazanan sarı-siyahlılar, en son 10 Nisan 2016'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde 'nın Pomi Casalmaggiore takımına yenilmişti.

    VakıfBank Takımı, ayrıca CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 34 maçın 33'ünü kazanma başarısı gösterdi.


    "DÖRT GÖZLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ BEKLİYORUZ"
    VakıfBank Başantrenörü , Alman ekibinin disiplinli bir takım olduğunu belirterek, kendileri açısından maçın kolay geçmeyeceğini kaydetti.

    Takım olarak çok iyi durumda olduklarını aktaran İtalyan teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyız. Takım olarak çok iyi durumdayız ve son iki maçtaki gelişimimizi açıkçası beğeniyorum. Her maç oyun olarak daha ileriye gidiyoruz ve adım adım gelişim gösteriyoruz. Rakibimiz bu grupta mücadele etmek için iyi işler başardı. Karakterli ve savaşçı ruha sahip bir takıma karşı oynayacağız. Alman ekipleri disiplinli bir yapıya sahip, blok ve defansta çok iyiler. Bizim için kolay bir maç olmayacak." ifadelerini kullandı.

    Kaptan Melis Gürkaynak ise Allianz MTV Stuttgart'ın zorlu bir elemeyi geçerek gruplara geldiğini vurgulayarak, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne üst üste iki kez şampiyon olarak başlıyor olmak bizim için büyük bir gurur. Oldukça mücadeleci bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Umarım bu maçla iyi bir başlangıç yapabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

    1. 21.11.2018 11:06
    2. Güncelleme: 21.11.2018 14:08
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