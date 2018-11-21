Vestel Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)
SETLER: 25-22, 25-23, 25-14
SÜRE: 75 dakika (25, 29, 21)
- 21.11.2018 16:28
- Güncelleme: 21.11.2018 16:34
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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