Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    : 3 - : 0

    Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

    Vestel Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta erteleme karşılaşmasında , 'u 3-0 mağlup etti.

    SALON: Burhan Felek
    HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
    BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)
    AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)
    SETLER: 25-22, 25-23, 25-14
    SÜRE: 75 dakika (25, 29, 21)

    1. 21.11.2018 16:28
    2. Güncelleme: 21.11.2018 16:34
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