Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'in babası son yolculuğuna uğurlandı

    Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

    'ın eski futbolcusu ve akademisi eski sportif direktörü 'in babası son yolculuğuna uğurlandı

    'ın eski futbolcusu ve akademisi eski sportif direktörü 'in babası son yolculuğuna uğurlandı. İskender Keskin, Levent'te bulunan Emniyetevler Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından 'nda defnedildi.
    Keskin'in cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı , Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.

    1. 21.11.2018 14:24
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:30
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