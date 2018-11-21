Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı. İskender Keskin, Levent'te bulunan Emniyetevler Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Keskin'in cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.
- 21.11.2018 14:24
- Güncelleme: 21.11.2018 15:30
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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