Bugün gelseler 'hayır demeyeceğimiz' 20 yıldız!
ALEX TELLES
Galatasaray'dan Porto'ya gittikten sonra adı Avrupa'nın devleriyle de anılan Alex Telles, Galatasaray'da Yuto Nagotomo'nun başarılı performansına rağmen katkı verebilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Etkili ortalarıyla Porto'nun asist liderlerinden biri olan Brezilyalının bonservis bedel için 40 milyon euroluk rakamlar konuşulmaya başlandı.
BRUMA
Galatasaray'a transferini Fatih Terim'in yaptırdığı Bruma, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği sakatlığın ardından istikrar sağlayamamış ve RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. Alman ekibinde rotasyonun önemli bir ismi olan Portekizli, hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Galatasaray'ın faydalanabileceği bir isim olabilir.
JASON DENAYER
Galatasaray'da geçirdiği iki kiralık sezon boyunca taraftarın sevgilisi olan Jason Denayer, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'un yolunu tuttu ve yeni takımında da istikrarlı formunu sürdürdü. Savunmada sakatlıkların da etkisiyle problem yaşayan Galatasaray, defans dörtlüsünün her yerinde oynayabilen Denayer'den kesinlikle katkı alabilirdi.
FABRI
Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile zaman zaman eleştirilse de güven veren Fabri, Fulham'da ise 3. kaleci konumuna düştü. Fabri sonrasında Loris Karius'u kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş ise henüz beklediği geri dönüşü alamadı. Fabri - Beşiktaş birlikteliği, iki taraf için de kesinlikle daha uygun olacaktır.