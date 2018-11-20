Bugün gelseler 'hayır demeyeceğimiz' 20 yıldız!

FABRI

Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile zaman zaman eleştirilse de güven veren Fabri, Fulham'da ise 3. kaleci konumuna düştü. Fabri sonrasında Loris Karius'u kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş ise henüz beklediği geri dönüşü alamadı. Fabri - Beşiktaş birlikteliği, iki taraf için de kesinlikle daha uygun olacaktır.