Bugün gelseler hayır demeyeceğimiz 20 yıldız! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Bugün gelseler 'hayır demeyeceğimiz' 20 yıldız!

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a dünya yıldızları bir geldi bir gitti. Bazı isimler vardı ki yıldız olmasa bile performansıyla fark yarattı. İşte bugün geri dönse karşılamaya gideceğimiz 20 yıldız isim...
    20 Kasım 2018 Salı, 15:04:02 Güncelleme: 15:09:24
    Bugün gelseler hayır demeyeceğimiz 20 yıldız!

    VINCENT ABOUBAKAR

    Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği isimlerden Aboubakar, Porto'da geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Siyah-beyazlıların forvet anlamında bu sene yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, Aboubakar'ın Beşiktaş'a ilaç gibi gelebileceği söylenebilir.

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    Bugün gelseler hayır demeyeceğimiz 20 yıldız!

    ALEX TELLES

    Galatasaray'dan Porto'ya gittikten sonra adı Avrupa'nın devleriyle de anılan Alex Telles, Galatasaray'da Yuto Nagotomo'nun başarılı performansına rağmen katkı verebilecek bir isim olarak öne çıkıyor. Etkili ortalarıyla Porto'nun asist liderlerinden biri olan Brezilyalının bonservis bedel için 40 milyon euroluk rakamlar konuşulmaya başlandı.

    Bugün gelseler hayır demeyeceğimiz 20 yıldız!

    BRUMA

    Galatasaray'a transferini Fatih Terim'in yaptırdığı Bruma, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği sakatlığın ardından istikrar sağlayamamış ve RB Leipzig'in yolunu tutmuştu. Alman ekibinde rotasyonun önemli bir ismi olan Portekizli, hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Galatasaray'ın faydalanabileceği bir isim olabilir.

    Bugün gelseler hayır demeyeceğimiz 20 yıldız!

    JASON DENAYER

    Galatasaray'da geçirdiği iki kiralık sezon boyunca taraftarın sevgilisi olan Jason Denayer, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'un yolunu tuttu ve yeni takımında da istikrarlı formunu sürdürdü. Savunmada sakatlıkların da etkisiyle problem yaşayan Galatasaray, defans dörtlüsünün her yerinde oynayabilen Denayer'den kesinlikle katkı alabilirdi.

    Bugün gelseler hayır demeyeceğimiz 20 yıldız!

    FABRI

    Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile zaman zaman eleştirilse de güven veren Fabri, Fulham'da ise 3. kaleci konumuna düştü. Fabri sonrasında Loris Karius'u kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş ise henüz beklediği geri dönüşü alamadı. Fabri - Beşiktaş birlikteliği, iki taraf için de kesinlikle daha uygun olacaktır.

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