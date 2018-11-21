Beşiktaş'ta Caner Erkin (798) ve Gökhan Gönül (769), geride kalan 12 haftada siyah-beyazlıların en fazla topla temas kuran oyuncuları oldu. İkilinin verdikleri paslar Pepe'nin (579) gerisinde kalıyor. Caner (137) tek başına Babel (48), Ljajic (24), Oğuzhan'ın (46) toplamından daha fazla topu ceza alanına gönderdi. Yine Caner (18) ve Gönül'ün (12) yaptıkları kilit paslar Babel (10), Ljajic (7) ve Lens (4) kadar.