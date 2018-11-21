Beşiktaş'ın rakam canavarları! Gökhan Gönül ve Caner Erkin... – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'ın rakam canavarları! ve ...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın rakam canavarları! <a href="/index/gokhan-gonul?id=c1f91758-ad67-4b03-b93f-a02a214b59e2" class="" rel="tag">Gökhan Gönül</a> ve <a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a>...

    'ta (798) ve (769), geride kalan 12 haftada siyah-beyazlıların en fazla topla temas kuran oyuncuları oldu.

    'ta (798) ve (769), geride kalan 12 haftada siyah-beyazlıların en fazla topla temas kuran oyuncuları oldu. İkilinin verdikleri paslar 'nin (579) gerisinde kalıyor. Caner (137) tek başına Babel (48), Ljajic (24), Oğuzhan'ın (46) toplamından daha fazla topu ceza alanına gönderdi. Yine Caner (18) ve Gönül'ün (12) yaptıkları kilit paslar Babel (10), Ljajic (7) ve Lens (4) kadar.

    1. 21.11.2018
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