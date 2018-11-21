Beşiktaş'ın rakam canavarları! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Beşiktaş'ta Caner Erkin (798) ve Gökhan Gönül (769), geride kalan 12 haftada siyah-beyazlıların en fazla topla temas kuran oyuncuları oldu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin (798) ve Gökhan Gönül (769), geride kalan 12 haftada siyah-beyazlıların en fazla topla temas kuran oyuncuları oldu. İkilinin verdikleri paslar Pepe'nin (579) gerisinde kalıyor. Caner (137) tek başına Babel (48), Ljajic (24), Oğuzhan'ın (46) toplamından daha fazla topu ceza alanına gönderdi. Yine Caner (18) ve Gönül'ün (12) yaptıkları kilit paslar Babel (10), Ljajic (7) ve Lens (4) kadar.
- 21.11.2018
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Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Beşiktaş'ın rakam canavarları! Gökhan Gönül ve Caner Erkin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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