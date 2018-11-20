Halkbank evinde kazanmayı bildi!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    evinde kazanmayı bildi!

    Halkbank evinde kazanmayı bildi!

    Halkbak Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A gurubu ilk maçında 'nın takımını 3-2 mağlup etti.

    2018 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubunda Ankara'da oynanan karşılaşmada , 'nın takımını 3-2 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla 2 puanın sahibi oldu. Mavi-beyazlı takım ikinci maçında, 18 Aralık'ta Almanya'nın United Volleys Frankfurt takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
    'nın saatte 109 kilometre hızla attığı servis maçın en hızlısı oldu. Sket de 105 kilometre ile atmayı başardı.

    Salon: TVF Başkent
    Hakemler: Milan Rajkovic, Stephan Greieder
    Halkbank: Faik Samed Güneş, Drazen Luburic, Alen Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Michele Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Guillaume Quesque)
    Knack Roeselare: Verhanneman, Peter Coolman, Hendrik, Ruben Depovere, Arno Van de Velde, James Brett Walsh (Stjin Dejonckheere, Benjamin Robbe, Lou Kindt, Çonnor Samuel Holt, Hirtum Vo Ruben)
    Setler: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9
    Süre: 2.12 (35, 28, 28, 23, 18)

    1. 20.11.2018 22:25
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