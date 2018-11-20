Halkbank evinde kazanmayı bildi!
Halkbak Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A gurubu ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup etti.
2018 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubunda Ankara'da oynanan karşılaşmada Halkbank, Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla 2 puanın sahibi oldu. Mavi-beyazlı takım ikinci maçında, 18 Aralık'ta Almanya'nın United Volleys Frankfurt takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Burutay Subaşı'nın saatte 109 kilometre hızla attığı servis maçın en hızlısı oldu. Sket de 105 kilometre ile atmayı başardı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Milan Rajkovic, Stephan Greieder
Halkbank: Faik Samed Güneş, Drazen Luburic, Alen Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Michele Baranowicz, Burutay Subaşı (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Vefa Yılmaz, Guillaume Quesque)
Knack Roeselare: Verhanneman, Peter Coolman, Hendrik, Ruben Depovere, Arno Van de Velde, James Brett Walsh (Stjin Dejonckheere, Benjamin Robbe, Lou Kindt, Çonnor Samuel Holt, Hirtum Vo Ruben)
Setler: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9
Süre: 2.12 (35, 28, 28, 23, 18)
- 20.11.2018 22:25
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Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Halkbank evinde kazanmayı bildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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