Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Uralochka-NTMK
Turuncu-beyazlı kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Rusya temsilcisini ağırlayacak.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın, Rusya'nın Uralochka-NTMK ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Yeni sezona VakıfBank ile oynadığı Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde çıktığı 5 maçtan da set vermeden galip ayrıldı.
Eczacıbaşı VitrA, geçen sezon Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon olmuştu.
- 20.11.2018 10:59
- Güncelleme: 20.11.2018 13:31
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Uralochka-NTMK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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