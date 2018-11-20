Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Uralochka-NTMK
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'nın konuğu Uralochka-NTMK

    Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Uralochka-NTMK

    Turuncu-beyazlı takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B ilk maçında yarın temsilcisini ağırlayacak.

    Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B ilk hafta maçında yarın, 'nın Uralochka-NTMK ekibini konuk edecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

    Yeni sezona VakıfBank ile oynadığı Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde çıktığı 5 maçtan da set vermeden galip ayrıldı.

    Eczacıbaşı VitrA, geçen sezon Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon olmuştu.

    1. 20.11.2018 10:59
    2. Güncelleme: 20.11.2018 13:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Uralochka-NTMK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN