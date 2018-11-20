Sezona tarihinin en kötü başlanğıcını yaparak başlayan ve teknik direktör Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'ye huzur geldi. Sarı-lacivertlilerin yola devam etme kararı aldığı Koeman yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcuların mutluluğu gözlerden kaçmıyor.
20 Kasım 2018 Salı, 09:24:15
Güncelleme: 09:47:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçeli futbolcular artık Samandıra'da fazla zaman geçiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolculara özgüven geldi. Antrenmanlar adeta eğlenceye dönüştü. Koeman ile iletişim üst düzeyde.
Milli araya girmeden son 3 maçta alınan olumlu sonuçlar Samandıra'ya bir nebze olsun rahatlık getirirken, Fenerbahçe kurmayları yakalanan bu iyi havanın daha da iyiye gitmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp profesyonelleri takımdaki kaynaşmanın daha yukarıya çıkması ve özgüvenin artması için çaba gösteriyor.
TRABZON ÖNCESİ TOPLANACAKLAR
Takımda yemekli toplantılar ve doğum günü organizasyonları düzenlenmeye devam edilecek.