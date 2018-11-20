Samandıraya huzur geldi - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Samandıra'ya huzur geldi

    Sezona tarihinin en kötü başlanğıcını yaparak başlayan ve teknik direktör Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe'ye huzur geldi. Sarı-lacivertlilerin yola devam etme kararı aldığı Koeman yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcuların mutluluğu gözlerden kaçmıyor.
    20 Kasım 2018 Salı, 09:24:15 Güncelleme: 09:47:41
    Samandıraya huzur geldi

    Fenerbahçeli futbolcular artık Samandıra'da fazla zaman geçiriyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Samandıraya huzur geldi

    Futbolculara özgüven geldi. Antrenmanlar adeta eğlenceye dönüştü. Koeman ile iletişim üst düzeyde.

    Samandıraya huzur geldi

    Milli araya girmeden son 3 maçta alınan olumlu sonuçlar Samandıra'ya bir nebze olsun rahatlık getirirken, Fenerbahçe kurmayları yakalanan bu iyi havanın daha da iyiye gitmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Samandıraya huzur geldi

    Kulüp profesyonelleri takımdaki kaynaşmanın daha yukarıya çıkması ve özgüvenin artması için çaba gösteriyor.

    Samandıraya huzur geldi

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    Takımda yemekli toplantılar ve doğum günü organizasyonları düzenlenmeye devam edilecek.

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