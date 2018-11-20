Dünya'nın sporu! (19.11.18)
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Dünya'nın sporu! (19.11.18)

    Dünya'nın sporu! (19.11.18)

    Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

    SOFUOĞLU'NDAN MÜTHİŞ PROJE

    Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dün 'Spora Gönül Ver' Projesini tanıttı. Eski bir milli motosikletçi olan Sofuoğlu, "Proje başarılı olursa en alt seviyeden en üst seviyedekine kadar sporcular, sponsorluk bulabilecek" dedi.

    LORANT'TAN ÖZİL'E DESTEK

    Bir dönem F.Bahçe'yi çalıştıran , 'e sahip çıktı. Alman hoca, Mesut'un Başkan ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi, "Neden başkanıyla birlikte fotoğraf çektirmesin ki!" sözünü sarfetti.

    HALKBANK ROESELARE KARŞI

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bugün Roeselare ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Bu önemli maçı Hırvat Rajkovic ve İsviçreli Grieder yönetecek.

    MASADA DEV RANDEVU

    Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde bugün son müsabakaya çıkacak. Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan ayyıldızlılar, 19.30'da Tozkoparan Salonu'nda Danimarka'yı ağırlayacak

    ANADOLU EFES'İN RAKİBİ MACCABİ

    THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , bugün Maccabi'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. Temsilcimiz geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

    TELEKOM VE BANVİT AVRUPA SINAVINDA

    Basketbol takımlarımız bugün önemli maçlara çıkacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, İspanyol Murcia'yı konuk edecek. ise ULEB 'nda Fransız Asvel'i ağırlayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

    1. 20.11.2018
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