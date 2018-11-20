SOFUOĞLU'NDAN MÜTHİŞ PROJE



Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dün 'Spora Gönül Ver' Projesini tanıttı. Eski bir milli motosikletçi olan Sofuoğlu, "Proje başarılı olursa en alt seviyeden en üst seviyedekine kadar sporcular, sponsorluk bulabilecek" dedi.

LORANT'TAN ÖZİL'E DESTEK



Bir dönem F.Bahçe'yi çalıştıran Werner Lorant, Mesut Özil'e sahip çıktı. Alman hoca, Mesut'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmesi nedeniyle eleştirilmesine tepki gösterdi, "Neden başkanıyla birlikte fotoğraf çektirmesin ki!" sözünü sarfetti.



HALKBANK ROESELARE KARŞI



CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank Erkek Voleybol Takımı, bugün Roeselare ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Bu önemli maçı Hırvat Rajkovic ve İsviçreli Grieder yönetecek.



MASADA DEV RANDEVU



Kadın Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde bugün son müsabakaya çıkacak. Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan ayyıldızlılar, 19.30'da Tozkoparan Salonu'nda Danimarka'yı ağırlayacak



ANADOLU EFES'İN RAKİBİ MACCABİ



THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, bugün Maccabi'yi konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten yayınlanacak. Temsilcimiz geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.



TELEKOM VE BANVİT AVRUPA SINAVINDA



Basketbol takımlarımız bugün önemli maçlara çıkacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, İspanyol Murcia'yı konuk edecek. Türk Telekom ise ULEB Avrupa Kupası'nda Fransız Asvel'i ağırlayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.