Air Race’te şampiyon Martin Sonka
ABD’nin Fort Worth şehrinde düzenlenen yarışı noktalayan Martin Sonka, genel klasmanda da zirveye yükselerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu son yarışta belli oldu. 17-18 Kasım'da ABD'nin Fort Worth kentinde gerçekleştirilen ve adeta nefesleri kesen yarışa damgasını vuran Martin Sonka sezonu da şampiyon olarak tamamladı.
Yaklaşık 20 bin kişinin takip ettiği yarış sonunda büyük sevinç yaşayan Çek pilot, 80 puan toplayarak Air Race kariyerindeki ilk şampiyonluğunu tattı. Fort Worth'ta ikinci gelen Avustralyalı Matt Hall 75 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü ise 73 puanla ABD'li pilot Michael Goulian oldu. Geçen yılın şampiyonu Japon Yoshihide Muroya ise büyük bir hayal kırıklığıyla sezonu beşinci sırada bitirdi.
Şampiyon Sonka, "Geçen seneden farklı bir hikaye yaşandı ve kariyerimin en büyük başarısını yakaladım. Çok güzel bir yarış oldu. Herkesin özellikle de Çek taraftarların çok beğendiğini düşünüyorum. Spor hayatımda daha mutlu bir an yaşadığımı hatırlamıyorum" açıklamasını yaparken Matt Hall ise "Bu sezon Air Race'te dört kez podyum gördüm ama şampiyon olmamak sinir bozucu" ifadesini kullandı.
Sezonu podyumun üçüncü basamağında tamamlayan Goulian da "Ekibim için harika bir yıl oldu. Gelecek sene daha güçlü geleceğiz" dedi.
- 20.11.2018 11:21
- Güncelleme: 20.11.2018 13:37
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Toplam 2
Yorum
ali büyük takım !!!!
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
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