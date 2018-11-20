TYF Atatürk Kupası heyecanı başladı
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    20 Kasım 2018, Salı
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    TYF heyecanı başladı

    TYF Atatürk Kupası heyecanı başladı

    ve iş birliği ile Yalıkavak Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu ’nda heyecan Optimist ve Laser sınıflarında yapılan yarışlarla başladı.

    TYF 'nda Optimist sınıfında 56 kulüpten 370 sporcu ve Laser sınıflarında 46 kulüpten 157 sporcu olmak üzere toplam 527 sporcu bir hafta boyunca mücadele edecek. Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenman yarışlarının ardından bugün ilk resmi startı, Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Türkiye Yelken Federasyon Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ile Yönetim Kurulu üyesi ve MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen birlikte verdiler.

    Türkiye Yelken Federasyon Başkan Vekili Ceyhun Üstüner güzel bir yarış olduğunu ve havalarından tam istedikleri gibi sürdüğünü söyleyerek, "Federasyonumuzun gerçekleştirdiği Atatürk Kupası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımız kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Sportif başarının yanı sıra dostluklarını pekiştirmek de onlar için büyük kazanım sağlayacak. Yurt içi faaliyetlerimiz arasında yer alan kupa, aynı zamanda seçme kriteri taşıyor. Birbirinden keyifli ve en üst seviyede rekabetin yaşanacağı yarışların olacağını tahmin etmek çok zor olmayacak, Yalıkavak'ta mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.


    1. 20.11.2018 22:35
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