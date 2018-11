RAKİP BELARUS



Grubunda ?5'te 5 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün son maçında Belarus ile karşılaşıyor. Maç 18.00'de Kayseri Kadir Has Salonu'nda.



REHBERİ KENAN



MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda 1. olan Can Öncü, Kenan Sofuoğlu'nun kendisine yol gösterdiğini söledi. 15'lik Öncü'nün başarısı dünya basınına çıktı. Washington Post, "Tarih yazdı" dedi.



TÜRK GECESİ



EuroCup C Grubu son maçında P. Karşıyaka, evinde İstanbul BB'yi ağırlıyor. İzmir temsilcisi, 20.30'da başlayacak karşılaşmada rakibini devirirse üst tura yükselecek.



CEV'DE SİFTAH



Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas, ilk maçında bugün 19.00'da Tours'u ağırlıyor. Kadınlarda ise Cise Eczacıbaşı, 19.30'da NTMK'yı konuk edecek.



HALKBANK İYİ BAŞLADI



Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A gurubu ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 (29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9) yendi.



T. TELEKOM KAYIP: 78-83



ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında Türk Telekom, konuk ettiği Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 83-78 yenildi. FİBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise Banvit, lider UCAM Murcia'ya evinde 63-62 mağlup oldu.



BAHÇELİ'YE DAVET



Cengiz Ünder'in takımı Roma, 27 Kasım Salı günü evinde Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet etti. Bahçeli, yoğun programında yer açacak.



EFES FARKI: 90-77



THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 90-77 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 3'ü üst üste olmak üzere bu sezon 6'ncı galibiyetini aldı.