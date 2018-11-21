Dünya'nın sporu! (20.11.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
RAKİP BELARUS
Grubunda ?5'te 5 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün son maçında Belarus ile karşılaşıyor. Maç 18.00'de Kayseri Kadir Has Salonu'nda.
REHBERİ KENAN
MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda 1. olan Can Öncü, Kenan Sofuoğlu'nun kendisine yol gösterdiğini söledi. 15'lik Öncü'nün başarısı dünya basınına çıktı. Washington Post, "Tarih yazdı" dedi.
TÜRK GECESİ
EuroCup C Grubu son maçında P. Karşıyaka, evinde İstanbul BB'yi ağırlıyor. İzmir temsilcisi, 20.30'da başlayacak karşılaşmada rakibini devirirse üst tura yükselecek.
CEV'DE SİFTAH
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas, ilk maçında bugün 19.00'da Tours'u ağırlıyor. Kadınlarda ise Cise Eczacıbaşı, 19.30'da NTMK'yı konuk edecek.
HALKBANK İYİ BAŞLADI
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A gurubu ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 (29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9) yendi.
T. TELEKOM KAYIP: 78-83
ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında Türk Telekom, konuk ettiği Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 83-78 yenildi. FİBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise Banvit, lider UCAM Murcia'ya evinde 63-62 mağlup oldu.
BAHÇELİ'YE DAVET
Cengiz Ünder'in takımı Roma, 27 Kasım Salı günü evinde Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet etti. Bahçeli, yoğun programında yer açacak.
EFES FARKI: 90-77
THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 90-77 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 3'ü üst üste olmak üzere bu sezon 6'ncı galibiyetini aldı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
Toplam 1
Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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