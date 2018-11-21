Dünya'nın sporu! (20.11.18)
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Dünya'nın sporu! (20.11.18)

    Dünya'nın sporu! (20.11.18)

    Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

    RAKİP BELARUS

    Grubunda ?5'te 5 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün son maçında Belarus ile karşılaşıyor. Maç 18.00'de Kayseri Kadir Has Salonu'nda.

    REHBERİ KENAN

    MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda 1. olan , 'nun kendisine yol gösterdiğini söledi. 15'lik Öncü'nün başarısı dünya basınına çıktı. , "Tarih yazdı" dedi.

    TÜRK GECESİ

    EuroCup C Grubu son maçında P. Karşıyaka, evinde İstanbul BB'yi ağırlıyor. İzmir temsilcisi, 20.30'da başlayacak karşılaşmada rakibini devirirse üst tura yükselecek.

    CEV'DE SİFTAH

    Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Arkas, ilk maçında bugün 19.00'da Tours'u ağırlıyor. Kadınlarda ise Cise Eczacıbaşı, 19.30'da NTMK'yı konuk edecek.

    HALKBANK İYİ BAŞLADI

    Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A gurubu ilk maçında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 (29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9) yendi.

    T. TELEKOM KAYIP: 78-83

    ULEB C Grubu 8. hafta maçında , konuk ettiği Fransa'nın LDLC ASVEL takımına 83-78 yenildi. FİBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise Banvit, lider UCAM Murcia'ya evinde 63-62 mağlup oldu.

    BAHÇELİ'YE DAVET

    'in takımı Roma, 27 Kasım Salı günü evinde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına MHP Başkanı 'yi davet etti. Bahçeli, yoğun programında yer açacak.

    EFES FARKI: 90-77

    Avrupa Ligi 8. hafta maçında , konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 90-77 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar 3'ü üst üste olmak üzere bu sezon 6'ncı galibiyetini aldı.

    1. 21.11.2018
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