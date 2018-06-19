Meryem Boz: "Şampiyonluk istiyoruz" – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    : "Şampiyonluk istiyoruz"

    Meryem Boz: "Şampiyonluk istiyoruz"

    Ay-yıldızlı ekibin 30 yaşındaki pasör çaprazı , “Öncelikli hedefimiz ABD ve ’ı devirerek gruptan çıkmak olacak. Şampiyonluk ile dönmek için elimizden geleni yapacağız” dedi

    Filenin Sultanları Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. 27 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında 'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek organizasyon öncezinde takımın tecrübeli isimlerinden iddialı konuştu. Son iki yıl Seramiksan'da forma giyen ve geçtiğimiz ay 'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, "Takım halinde iyi bir performans gösterdik ve Milletler Ligi'ni 11 galibiyetle kapattık. Zorlu rakiplerle karşılaşmaya alışık bir ekibiz, 6'lı finallerde de gücümüzü ortaya koyacağız. Öncelikli hedefimiz ABD ve 'ı devirerek gruptan çıkmak olacak. Daha sonra da kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Ülkemize kupayı getirmek istiyoruz" diye konuştu.

    1. 19.6.2018
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