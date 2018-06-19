Meryem Boz: "Şampiyonluk istiyoruz"
Ay-yıldızlı ekibin 30 yaşındaki pasör çaprazı Meryem Boz, “Öncelikli hedefimiz ABD ve Sırbistan’ı devirerek gruptan çıkmak olacak. Şampiyonluk ile dönmek için elimizden geleni yapacağız” dedi
Filenin Sultanları Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. 27 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek organizasyon öncezinde takımın tecrübeli isimlerinden Meryem Boz iddialı konuştu. Son iki yıl Seramiksan'da forma giyen ve geçtiğimiz ay Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, "Takım halinde iyi bir performans gösterdik ve Milletler Ligi'ni 11 galibiyetle kapattık. Zorlu rakiplerle karşılaşmaya alışık bir ekibiz, 6'lı finallerde de gücümüzü ortaya koyacağız. Öncelikli hedefimiz ABD ve Sırbistan'ı devirerek gruptan çıkmak olacak. Daha sonra da kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Ülkemize kupayı getirmek istiyoruz" diye konuştu.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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