Meryem Boz: "Şampiyonluk istiyoruz"

Filenin Sultanları Milletler Ligi 6'lı Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. 27 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde Nanjing'te düzenlenecek organizasyon öncezinde takımın tecrübeli isimlerinden Meryem Boz iddialı konuştu. Son iki yıl Seramiksan'da forma giyen ve geçtiğimiz ay Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, "Takım halinde iyi bir performans gösterdik ve Milletler Ligi'ni 11 galibiyetle kapattık. Zorlu rakiplerle karşılaşmaya alışık bir ekibiz, 6'lı finallerde de gücümüzü ortaya koyacağız. Öncelikli hedefimiz ABD ve Sırbistan'ı devirerek gruptan çıkmak olacak. Daha sonra da kim gelirse gelsin kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Ülkemize kupayı getirmek istiyoruz" diye konuştu.